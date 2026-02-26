  1. Ekonomim
  4. Lezzetin teknolojik çağı: Dijital Tost Makinesi 27 Şubat Cuma BİM mağazalarında

BİM, 27 Şubat Cuma günü kahvaltı keyfini teknolojiyle buluşturuyor. Dijital tost makinesi, akıllı ısı ayarı ve pratik kullanım özellikleriyle raflarda yerini alacak. Tost severlere tam kıvamında lezzet sunmayı hedefleyen ürün, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

PHILIPS ESPRESSO MAKİNESİ


Fiyat: 15,900 TL

