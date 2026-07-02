Lezzetli tariflerin gizli sırrı: 2 litrelik Kristal Riviera Zeytinyağı 7 Temmuz Salı BİM'de!
Lezzetli tariflerin gizli sırrı: 2 litrelik Kristal Riviera Zeytinyağı 7 Temmuz Salı BİM'de!
BİM, 7 Temmuz Salı günü başlayacak yeni aktüel kataloğunda mutfakta kalite ve lezzet arayanları sevindiriyor. Yemeklerinize hafiflik katacak olan lezzetli tariflerin gizli sırrı Kristal Riviera zeytinyağı, 2 litrelik avantajlı boyutu ve cebinizi yormayacak kampanya fiyatıyla geliyor. Hem sıcak yemeklerde hem de mezelerde harikalar yaratan bu köklü markanın ürünü, mutfak harcamalarını azaltmak ve stoklarını yenilemek isteyenlerin alışveriş sepetindeki yerini alacak.
MARET DANA KANGAL SUCUK 500 G
Fiyat: 315 TL
1 | 77
2 | 77
3 | 77
4 | 77
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