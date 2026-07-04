LGS puan ortalamasına göre İstanbul'un en iyi 22 lisesi! İlk dört 500 taban puana sahip

İstanbul'da eğitim niteliğiyle öne çıkan liseler, geçen yılın LGS başarı ortalamaları esas alınarak derlendi. Hazırlanan listede, üniversite sınavındaki performanslarıyla dikkat çeken 22 okul yer alırken, ilk dört sıradaki liselerin 500 tam puanla öğrenci kabul etmiş olması rekabetin seviyesini bir kez daha ortaya koydu. Ayrıca okulların yüzdelik dilimleri de listeye yansıtıldı.