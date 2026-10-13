Lideri kimse zorlayamadı ama listeye bir Türk şirket girdi! İşte en değerli perakende şirketleri
Dünyanın en değerli perakende firmaları belli oldu. İlk sıradaki şirket rakiplerine fark atarken listeye Türkiye’den de bir şirket girmeyi başardı.
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Global perakende alanında firmaların piyasa değerleri arasındaki fark dikkat çekti. Companiesmarketcap datalarına göre derlenen listede dünyanın en değerli perakende şirketleri sıralanırken Türkiye’den listeye giren şirket de öne çıktı.
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