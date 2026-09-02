Lisans bölümlerinden daha değerli 10 önlisans bölümleri. İstihdam verilerini TÜİK açıkladı.
Genel olarak birçok lisans bölümünden daha değerli olan bu 10 önlisans bölümü TÜİK verilerine göre hızlı istihdam oluyor.
TÜİK tarafından açıklanan son istihdam verileri, yükseköğretimde ezberleri bozdu. İş gücü piyasasındaki güncel beklentiler doğrultusunda, öne çıkan bazı iki yıllık önlisans programları mezunlarına son derece hızlı ve yüksek oranlı istihdam olanakları sunuyor.
Sektörlerin pratik becerilere sahip nitelikli eleman ihtiyacını doğrudan karşılayan bu bölümler, işe yerleşme hızlarıyla birçok dört yıllık lisans programını geride bırakarak geleceğin meslek tercihinde kritik bir alternatif haline geldi.
LİSANSTAN DAHA DEĞERLİ ÖNLİSANS BÖLÜMLERİ
Eğitim Danışmanı İsmail Koç’un hazırladığı verilere göre lisans bölümlerinden daha değerli olan 10 önlisans bölümü şöyle: