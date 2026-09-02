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  4. Lisans bölümlerinden daha değerli 10 önlisans bölümleri. İstihdam verilerini TÜİK açıkladı.

Lisans bölümlerinden daha değerli 10 önlisans bölümleri. İstihdam verilerini TÜİK açıkladı.

Genel olarak birçok lisans bölümünden daha değerli olan bu 10 önlisans bölümü TÜİK verilerine göre hızlı istihdam oluyor.

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Lisans bölümlerinden daha değerli 10 önlisans bölümleri. İstihdam verilerini TÜİK açıkladı. - Sayfa 1

TÜİK tarafından açıklanan son istihdam verileri, yükseköğretimde ezberleri bozdu. İş gücü piyasasındaki güncel beklentiler doğrultusunda, öne çıkan bazı iki yıllık önlisans programları mezunlarına son derece hızlı ve yüksek oranlı istihdam olanakları sunuyor.

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Lisans bölümlerinden daha değerli 10 önlisans bölümleri. İstihdam verilerini TÜİK açıkladı. - Sayfa 2

Sektörlerin pratik becerilere sahip nitelikli eleman ihtiyacını doğrudan karşılayan bu bölümler, işe yerleşme hızlarıyla birçok dört yıllık lisans programını geride bırakarak geleceğin meslek tercihinde kritik bir alternatif haline geldi.

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Lisans bölümlerinden daha değerli 10 önlisans bölümleri. İstihdam verilerini TÜİK açıkladı. - Sayfa 3

LİSANSTAN DAHA DEĞERLİ ÖNLİSANS BÖLÜMLERİ

Eğitim Danışmanı İsmail Koç’un hazırladığı verilere göre lisans bölümlerinden daha değerli olan 10 önlisans bölümü şöyle:

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Lisans bölümlerinden daha değerli 10 önlisans bölümleri. İstihdam verilerini TÜİK açıkladı. - Sayfa 4

10. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

Ortalama İlk İş Bulma: 11,7 ay
İş bulma süresi bakımından önlisans programları arasında öne çıkıyor.

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