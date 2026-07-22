Lise mezunlarının tercih ettiği KPSS Ortaöğretim bölümleri; Doğru tercih yapan meslek sahibi oluyor.
Lise mezunlarının iki yıllık ön lisans mezunlarıyla aynı avantajlara sahip olduğu KPSS Ortaöğretim sınavında tercih edilebilecek ve hızlı ataması yapılacak bölümleri uzmanı açıkladı.
Lise mezunları için kamuda istihdam kapıları sanılanın ötesinde geniş bir yelpazeye yayılıyor. Adayların büyük çoğunluğu süreçte sadece geleneksel büro memurluklarına odaklanırken; belediyelerden sağlık kuruluşlarına, teknik birimlerden emniyet teşkilatına kadar pek çok alanda farklı unvanlarda kadro imkânı sunuluyor.
Kamu kurumları, genişleyen operasyonel ihtiyaçları doğrultusunda ortaöğretim diplomasına sahip yetişmiş insan kaynağına olan talebini artırarak sürdürüyor.
LİSE MEZUNLARININ HIZLI ATAMA OLABİLECEĞİ BÖLÜMLER
Eğitim Uzmanı İsmail Koç’un hazırladığı listenin tamamı şöyle: