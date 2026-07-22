Lise mezunlarının tercih ettiği KPSS Ortaöğretim bölümleri; Doğru tercih yapan meslek sahibi oluyor.

Lise mezunları için kamuda istihdam kapıları sanılanın ötesinde geniş bir yelpazeye yayılıyor. Adayların büyük çoğunluğu süreçte sadece geleneksel büro memurluklarına odaklanırken; belediyelerden sağlık kuruluşlarına, teknik birimlerden emniyet teşkilatına kadar pek çok alanda farklı unvanlarda kadro imkânı sunuluyor.