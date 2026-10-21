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  4. Liseden mezun olduktan sonraki gün işe giriyorlar ; İş garantisi olan 10 bölüm.

Liseden mezun olduktan sonraki gün işe giriyorlar ; İş garantisi olan 10 bölüm.

Lise bittikten sonra iş bulma imkanı kolay ve hızlı olan 10 bölümü eğitim danışmanı açıkladı.

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Liseden mezun olduktan sonraki gün işe giriyorlar ; İş garantisi olan 10 bölüm. - Sayfa 1

Lise eğitimini tamamlayan gençler için meslek seçimi, iş hayatına hızlı bir başlangıç yapabilmek açısından büyük önem taşıyor.

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Liseden mezun olduktan sonraki gün işe giriyorlar ; İş garantisi olan 10 bölüm. - Sayfa 2

Özellikle mezuniyetin ardından kısa sürede iş bulmak isteyen öğrenciler, istihdam olanakları yüksek bölümlere yöneliyor.

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Liseden mezun olduktan sonraki gün işe giriyorlar ; İş garantisi olan 10 bölüm. - Sayfa 3

Eğitim danışmanlarının değerlendirmelerine göre bazı meslek alanları, mezunlara daha hızlı iş bulma fırsatı sunuyor.

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Liseden mezun olduktan sonraki gün işe giriyorlar ; İş garantisi olan 10 bölüm. - Sayfa 4

MEZUNDAN SONRA HEMEN İŞLERİ HAZIR

Peki, lise bittikten sonra iş bulma imkanı daha yüksek olan bölümler hangileri? Eğitim Danışmanı İsmail Koç’un paylaştığı bilgiye göre mezuniyet sonrası istihdam avantajıyla öne çıkan 10 bölüm:

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