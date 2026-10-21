Liseden mezun olduktan sonraki gün işe giriyorlar ; İş garantisi olan 10 bölüm.
Lise bittikten sonra iş bulma imkanı kolay ve hızlı olan 10 bölümü eğitim danışmanı açıkladı.
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Lise eğitimini tamamlayan gençler için meslek seçimi, iş hayatına hızlı bir başlangıç yapabilmek açısından büyük önem taşıyor.
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Özellikle mezuniyetin ardından kısa sürede iş bulmak isteyen öğrenciler, istihdam olanakları yüksek bölümlere yöneliyor.
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Eğitim danışmanlarının değerlendirmelerine göre bazı meslek alanları, mezunlara daha hızlı iş bulma fırsatı sunuyor.
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