  4. Liste IMF verileriyle hazırlandı; İlk 3'te beklenen ülke listede bile yok!

IMF verilerine göre hazırlanan dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında 3. sıradaki ülke dikkat çekti.

2025 yılı itibarıyla dünyanın en büyük 10 ekonomisi, küresel dengeleri belirlemeye devam ediyor. Bu ekonomiler, yüksek üretim kapasitesi, güçlü iç pazar, teknolojik yatırımlar ve finansal derinlikleriyle öne çıkıyor.

Hizmet sektörü, sanayi üretimi ve dijital dönüşüm, büyümenin ana sürükleyici unsurları arasında yer alıyor. Küresel ticaret hacmindeki dalgalanmalara rağmen, bu büyük ekonomiler istikrarlı büyüme performanslarını koruyor.

Enflasyonla mücadele, enerji dönüşümü ve yapay zeka yatırımları öncelikli gündem maddeleri arasında bulunuyor. Uzmanlar, bu ekonomik güçlerin küresel finans piyasaları ve gelişmekte olan bölgeler üzerinde belirleyici etkisini sürdüreceğini vurguluyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİ

Hazırlanan listede Almanya’nın çıkışı ve Hindistan’ı geride bırakışı ekonomistlerin dikkatini çekti. Ayrıca Rusya'nın ilk 10'da bile yer almayışı şaşırttı. İşte IMF tarafından hazırlanan verilere göre dünyanın en büyük 10 ekonomisi şöyle:

