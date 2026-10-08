Liste sil baştan değişti... En değerli havayolu şirketi fark attı! İşte THY'nin yeni yeri
Havayolu firmalarının piyasa değerlerine göre sıralaması tekrardan gündemde. Companiesmarketcap dataları, sektörün en değerli şirketini ve Türk Hava Yolları’nın listedeki yeni yerini ortaya koydu.
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Global havacılık alanında firmaların piyasa değerleri arasındaki rekabet dikkat çekiyor. Companiesmarketcap verilerine göre derlenen güncel listede zirve değişirken, Türk Hava Yolları’nın sıralamadaki konumu da belli oldu.
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