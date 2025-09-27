  1. Ekonomim
Liste tamamen değişti! İşte Türkiye'nin en değerli 10 şirketi

Türkiye’nin en değerli şirketleri açıklandı: listeye savunma sanayi, enerji, bankacılık ve teknoloji devleri damga vurdu. Coinmarketcap verilerine göre ilk sırada bulunan QNB son listeye giremedi bile...

Piyasa değeri baz alınarak yapılan sıralamada Türkiye’nin en büyük şirketleri belirlendi. Bankacılıktan enerjiye, telekomdan teknolojiye uzanan liste, hem ekonominin dinamiklerini hem de yatırımcıların yönelimlerini ortaya koyuyor.

10. BİM: 7,68 milyar dolar

9. Akbank: 8,15 milyar dolar

8. Ford Otosan: 8,71 milyar dolar

