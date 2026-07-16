Listeyi artık Japonlar domine etmiyor. Türkiye’de en az değer kaybeden 10 otomobil.
İkinci el piyasası hızlı olduğu için genellikle tercih edilen otomobil markaları listesinde rakiplerin yarışı kızışıyor.
Türkiye ikinci el otomobil piyasasında 2025-2026 dönemine damga vuran en istikrarlı markalar açıklandı. Talep, parça bulunabilirliği, servis ağı ve güvenilirlik kriterlerinin analiz edildiği güncel rapora göre, Japon devi Toyota zirvedeki yerini korurken, Honda hemen arkasından ikinci sıraya yerleşti.
Alman temsilcisi Volkswagen ise üçüncü sırada kendine yer buldu. İşte araç satın alırken zarar etmek istemeyen tüketiciler için değer kaybetmeyen ilk 10 marka ve öne çıkan özellikleri.