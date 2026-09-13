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  4. Listeyi EURONCAP açıkladı. İşte 2026’nın en güvenli 7 otomobili. Dev markalar tarih oluyor

Listeyi EURONCAP açıkladı. İşte 2026’nın en güvenli 7 otomobili. Dev markalar tarih oluyor

Çinli üreticiler uygun parça, rekabetçi fiyat listesi, gelişmiş teknolojiyle domine etmeye başladığı otomotiv sektöründe artık Euro NCAP’te de söz sahibi olmaya başladı. euroncap.com en güvenilir 7 otomobili açıkladı.

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Listeyi EURONCAP açıkladı. İşte 2026’nın en güvenli 7 otomobili. Dev markalar tarih oluyor - Sayfa 1

Otomotiv sektöründe dengeler hızla değişiyor. Çinli üreticiler, sundukları uygun fiyat avantajı ve gelişmiş teknolojilerle pazarı domine ederken, güvenlik alanındaki iddialarını da kanıtladı.

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Listeyi EURONCAP açıkladı. İşte 2026’nın en güvenli 7 otomobili. Dev markalar tarih oluyor - Sayfa 2

Euro NCAP tarafından paylaşılan verilere göre, yılın en güvenli 7 otomobili arasında Çinli markalar da yer aldı.

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Listeyi EURONCAP açıkladı. İşte 2026’nın en güvenli 7 otomobili. Dev markalar tarih oluyor - Sayfa 3

Geleneksel devlerin ezberini bozan bu gelişmeler, sektörde yeni bir dönemin resmen başladığını gösteriyor.

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Listeyi EURONCAP açıkladı. İşte 2026’nın en güvenli 7 otomobili. Dev markalar tarih oluyor - Sayfa 4

EURONCAP’İN EN GÜVENİLİR 7 OTOMOBİLİ

Euroncap.com’daki bilgiye göre 2026 yılının en güvenilir 7 otomobili şöyle:

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