Listeyi EURONCAP açıkladı. İşte 2026’nın en güvenli 7 otomobili. Dev markalar tarih oluyor
Çinli üreticiler uygun parça, rekabetçi fiyat listesi, gelişmiş teknolojiyle domine etmeye başladığı otomotiv sektöründe artık Euro NCAP’te de söz sahibi olmaya başladı. euroncap.com en güvenilir 7 otomobili açıkladı.
Otomotiv sektöründe dengeler hızla değişiyor. Çinli üreticiler, sundukları uygun fiyat avantajı ve gelişmiş teknolojilerle pazarı domine ederken, güvenlik alanındaki iddialarını da kanıtladı.
Euro NCAP tarafından paylaşılan verilere göre, yılın en güvenli 7 otomobili arasında Çinli markalar da yer aldı.
Geleneksel devlerin ezberini bozan bu gelişmeler, sektörde yeni bir dönemin resmen başladığını gösteriyor.