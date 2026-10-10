Listeyi Japonlar domine etti! İlk üçe kimseyi yaklaştırmadı! En sağlam hibrit motor belli oldu

Otomotiv sektöründe yakıt tasarrufu ve dayanıklılık arayan sürücüler için hibrit motorlar öne çıkıyor. MHEV, HEV ve Plug-in Hybrid olmak üzere farklı türlere ayrılan bu teknolojiler, markalara göre değişen sistemlerle sunuluyor. En sağlam hibrit motorların sıralandığı listede ise Japon üreticilerin ağırlığı dikkat çekiyor.





