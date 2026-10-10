Listeyi Japonlar domine etti! İlk üçe kimseyi yaklaştırmadı! En sağlam hibrit motor belli oldu
En sağlam hibrit motorlar açıklandı, listenin zirvesine Japon markaları damga vurdu. MHEV, HEV ve şarj edilebilir hibrit teknolojileri farklı üreticiler tarafından farklı isimlerle sunulsa da Japonların ilk üç sırayı domine etmesi dikkat çekti.
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Otomotiv sektöründe yakıt tasarrufu ve dayanıklılık arayan sürücüler için hibrit motorlar öne çıkıyor. MHEV, HEV ve Plug-in Hybrid olmak üzere farklı türlere ayrılan bu teknolojiler, markalara göre değişen sistemlerle sunuluyor. En sağlam hibrit motorların sıralandığı listede ise Japon üreticilerin ağırlığı dikkat çekiyor.
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