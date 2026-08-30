Listeyi JDPower açıkladı. Dünyanın en güvenilir 15 otomobil markası. ABD’li dev listeye bile yok.
Otomotiv dünyasının başarılı isimlerinin sıralandığı JDPower tarafından açıklanan listede dünyanın en güvenilir 15 markası dikkat çekti.
Otomobil markalarının güvenilirlik sıralaması hazırlanırken yalnızca kullanıcıların marka algısı değil, farklı kaynaklardan elde edilen teknik veriler de dikkate alınıyor.
Arıza sıklığı, araçların uzun dönem dayanıklılığı, bakım ve onarım ihtiyacı, yol yardım kayıtları, muayene sonuçları ve kullanıcıların yaşadığı sorunlar öne çıkan kriterler arasında bulunuyor.
DÜNYANIN EN GÜVENİLİR 15 MARKASI
Bu veriler, markaların uzun vadeli kullanım performansının karşılaştırılmasına yardımcı oluyor. jdpower.com tarafından açıklanan 15 otomobillik listenin tamamı şöyle: