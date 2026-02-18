  1. Ekonomim
  4. LOGO için 3 aracı kurum fiyat açıkladı; Yatırımcısı bu listeyi bekliyordu

Borsa İstanbul’da işlem gören yazılım devi LOGO için 3 aracı kurum fiyat beklentisini açıkladı.

Logo Yazılım (LOGO) tarafından açıklanan 2025 yılı finansal sonuçlarının ardından aracı kurumlar analizlerini paylaştı. 18 Şubat itibarıyla üç önemli kurum; Gedik Yatırım, Halk Yatırım ve Ak Yatırım hedef fiyatlarını güncelledi.

Net karını yıllık bazda yüzde 306 artıran şirketin güçlü performansı sonrası Gedik Yatırım hedef fiyatını 192,21 TL olarak belirlerken, Halk Yatırım 241,5 TL, Ak Yatırım ise 222 TL öngörüsüyle "Al" ve "Endeks Üstü Getiri" tavsiyelerini sürdürdü.

LOGO İÇİN 3 FARKLI FİYAT TAHMİNİ

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LOGO) için fiyat tahminleri şu şekilde;

İş Yatırım

İş Yatırım, LOGO – Logo Yazılım için hedef fiyatını 228,00 TL’den 214,63 TL’ye düşürürken, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.

Aracı Kurum İş Yatırım
Hedef fiyat 214,63 TL
Son fiyat 161,50 TL
Tavsiye Al
Prim potansiyeli %32,89
Açıklanma tarihi 18 Şubat 2026
