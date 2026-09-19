LPG ile birebir uyum sağlayan 53 otomobil. Uzun kilometrelerce sorunsuz çalışıyor.
Türkiye’deki en ekonomik yakıt türü olan LPG ile sorunsuz bir şekilde uzun yıllar ve kilometrelerce çalışan otomobil marka ile modelleri listelendi.
Türkiye’de yakıt maliyetlerini düşürmek isteyen sürücülerin yoğun olarak tercih ettiği LPG, uygun motor ve doğru dönüşüm sistemiyle uzun yıllar kullanılabiliyor.
Özellikle çok noktalı enjeksiyonlu motorlar LPG dönüşümüne uyum sağlarken, bazı direkt enjeksiyonlu motorlar için de özel sistemler bulunuyor.
Doğru montaj, düzenli bakım ve motorla uyumlu kit seçimi sayesinde yüksek kilometrelerde de ekonomik ve sorunsuz kullanım mümkün olabiliyor.