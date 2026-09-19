  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. LPG ile birebir uyum sağlayan 53 otomobil. Uzun kilometrelerce sorunsuz çalışıyor.

LPG ile birebir uyum sağlayan 53 otomobil. Uzun kilometrelerce sorunsuz çalışıyor.

Türkiye’deki en ekonomik yakıt türü olan LPG ile sorunsuz bir şekilde uzun yıllar ve kilometrelerce çalışan otomobil marka ile modelleri listelendi.

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
LPG ile birebir uyum sağlayan 53 otomobil. Uzun kilometrelerce sorunsuz çalışıyor. - Sayfa 1

Türkiye’de yakıt maliyetlerini düşürmek isteyen sürücülerin yoğun olarak tercih ettiği LPG, uygun motor ve doğru dönüşüm sistemiyle uzun yıllar kullanılabiliyor.

1 | 57
LPG ile birebir uyum sağlayan 53 otomobil. Uzun kilometrelerce sorunsuz çalışıyor. - Sayfa 2

Özellikle çok noktalı enjeksiyonlu motorlar LPG dönüşümüne uyum sağlarken, bazı direkt enjeksiyonlu motorlar için de özel sistemler bulunuyor.

2 | 57
LPG ile birebir uyum sağlayan 53 otomobil. Uzun kilometrelerce sorunsuz çalışıyor. - Sayfa 3

Doğru montaj, düzenli bakım ve motorla uyumlu kit seçimi sayesinde yüksek kilometrelerde de ekonomik ve sorunsuz kullanım mümkün olabiliyor.

3 | 57
LPG ile birebir uyum sağlayan 53 otomobil. Uzun kilometrelerce sorunsuz çalışıyor. - Sayfa 4

LPG’NİN UYUM SORUNU YAŞAMADIĞI MODELLER

İşte Türkiye şartlarında en uyumlu ve sorunsuz çalışan 53 otomobil motoru:

4 | 57