Maçari dizisinin kadrosuna Özge Yağız dahil oldu! Özge Yağız kimdir?
Maçari dizisinin kadrosuna Özge Yağız dahil oldu. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Özge Yağız dizide Güneş karakterine hayat verecek. Peki, Özge Yağız kimdir? Özge Yağız hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Özge Yağız kimdir?
26 Eylül 1997 yılında İstanbul’da doğan Özge Yağız, Türk oyuncudur.
Başkent Üniversitesi mezunudur.
Oyunculuk dışındaki mesleği Diyetisyenliktir. İlk oyunculuk deneyimini, Kasım 2018 tarihinde TV8'de yayımlanan Adını Sen Koy dizisinde küçük bir rolle yaşayan Özge Yağız, gerçek anlamda oyunculuk kariyerine 18 Şubat 2019 tarihinde Kanal 7 ekranlarında yayın hayatına başlayan Yemin dizisinde ilk başrolü "Reyhan" karakterini canlandırarak başlamıştır.
İkinci sezon sonunda Yemin dizisinden ayrıldıktan sonra Star TV'de yayımlanan Sol Yanım adlı dizinin oyuncu kadrosunda kendine yer buldu. 2021 yılında bu kez Show TV'de yayımlanan İçimizden Biri adlı dizide "Havva" karakterini oynadı.