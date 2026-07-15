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  4. Macera tutkunlarına müjde: BİM’e bugün Insta360 X3 Aksiyon Kamerası geliyor!

Macera tutkunlarına müjde: BİM’e bugün Insta360 X3 Aksiyon Kamerası geliyor!

BİM marketlerinde yayınlanan yeni kampanya döneminde, yüksek teknoloji meraklılarını heyecanlandıracak Insta360 X3 aksiyon kamerası avantajlı fiyatıyla raflara çıkıyor. Üstün sarsıntı önleme sistemi ve yüksek çözünürlüklü geniş açı çekim yeteneğiyle öne çıkan bu ürün, su geçirmez dayanıklı gövdesiyle dikkat çekiyor. Dokunmatik ekranı ve sesli komut gibi akıllı donanımları barındıran bu teknoloji fırsatı, peşin fiyatına taksit avantajı ve iki yıl resmi servis garantisiyle tüm şubelerde sınırlı stoklarla tüketicileri bekliyor.

Macera tutkunlarına müjde: BİM’e bugün Insta360 X3 Aksiyon Kamerası geliyor! - Sayfa 1

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS

Fiyat: 33,900 TL

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Macera tutkunlarına müjde: BİM’e bugün Insta360 X3 Aksiyon Kamerası geliyor! - Sayfa 2
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Macera tutkunlarına müjde: BİM’e bugün Insta360 X3 Aksiyon Kamerası geliyor! - Sayfa 3

KEYSMART BUZDOLABI KEY 330 STE

Fiyat: 17,900 TL

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Macera tutkunlarına müjde: BİM’e bugün Insta360 X3 Aksiyon Kamerası geliyor! - Sayfa 4
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