MAĞAZALARDA BUGÜN SATIŞA ÇIKTI! BİM’DEN DEV İNDİRİM ŞÖLENİ! (BİM 9-15 AĞUSTOS)
BİM reyonlarında bu hafta teknoloji rüzgarı esiyor, fiyatlar resmen dip yapıyor! Evinizin havasını değiştirecek dev ekranlar, mutfakta hayatınızı kolaylaştıracak şık ankastre setler ve günlük yaşamınıza konfor katacak en trend küçük ev aletleri inanılmaz fiyatlarla bugünden itibaren satışta. Büyük ses getiren bu sınırlı sayıdaki teknoloji fırsatları 15 Ağustos'ta sona eriyor. Acele eden kapar, kaçıran çok pişman olur!
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