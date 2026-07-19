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  4. Maksimum konfor evinize geliyor: BİM'e 22 Temmuz Çarşamba Happhom Elektrikli Masaj Koltuğu geliyor!

Maksimum konfor evinize geliyor: BİM'e 22 Temmuz Çarşamba Happhom Elektrikli Masaj Koltuğu geliyor!

BİM aktüel ürünleri arasındaki yerini alan Happhom el şekli elektrikli masaj koltuğu, PU deri malzemesiyle dayanıklılığı ve estetiği bir arada sunuyor. 1,8 metrelik güç kablosuyla rahat hareket imkanı veren model, sekiz elektrikli masaj noktası ve iki farklı masaj yönüyle vücudu rahatlatıyor. Manuel sırt ayarı sayesinde sırt, bel, üst ve alt bacak bölgelerine özel baskı uygulayan ürün, masaj süresi ayarıyla kişiselleştirilebilir konfor sağlıyor. Model, 90x80x100 santimetrelik ölçüleriyle yaşam alanlarına kusursuz şekilde uyum gösteriyor.

Maksimum konfor evinize geliyor: BİM'e 22 Temmuz Çarşamba Happhom Elektrikli Masaj Koltuğu geliyor! - Sayfa 1

INTEX ŞİŞME JAKUZİLİ SPA SETİ


Fiyat: 34,750 TL

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Maksimum konfor evinize geliyor: BİM'e 22 Temmuz Çarşamba Happhom Elektrikli Masaj Koltuğu geliyor! - Sayfa 2
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Maksimum konfor evinize geliyor: BİM'e 22 Temmuz Çarşamba Happhom Elektrikli Masaj Koltuğu geliyor! - Sayfa 3

KUMTEL 15 PROGRAM BEYAZ CAM ANKASTRE SET

Fiyat: 16,900 TL

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Maksimum konfor evinize geliyor: BİM'e 22 Temmuz Çarşamba Happhom Elektrikli Masaj Koltuğu geliyor! - Sayfa 4
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