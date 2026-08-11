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Maliyeti düşük, motor ömrü uzun; İşte Türkiye şartlarında en az arıza yapan 10 otomobil

Araç satın alırken ücreti kadar bakım giderleri ve arıza periyodu da büyük önem arz ediyor. Türkiye’nin kullanım ve yol koşullarında güvenilirliğiyle öne çıkan, uzun motor ömrü ve düşük bakım maliyetiyle dikkat çeken 10 model belli oldu.

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Maliyeti düşük, motor ömrü uzun; İşte Türkiye şartlarında en az arıza yapan 10 otomobil - Sayfa 1

Yeni bir otomobil maliki olmak isteyenler adına aracın dayanıklılığı ve servis giderleri en mühim unsurlar içerisinde bulunuyor. Bazı modeller sağlam motorları, düşük arıza oranları ve uzun kullanım ömürleriyle rakiplerinden sıyrılıyor. İşte Türkiye şartlarında daha az sorun çıkaran ve uzun seneler kullanılabilen 10 otomobil.

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Maliyeti düşük, motor ömrü uzun; İşte Türkiye şartlarında en az arıza yapan 10 otomobil - Sayfa 2

1. TOYOTA COROLLA (1.6 Benzin)
Marka: Toyota
Model / Motor: Corolla - 1.6 Benzin
Özellikler: Düşük arıza oranı, Yüksek dayanıklılık, Parçası bol ve uygun

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Maliyeti düşük, motor ömrü uzun; İşte Türkiye şartlarında en az arıza yapan 10 otomobil - Sayfa 3

2. HONDA CIVIC (1.6 Benzin)
Marka: Honda
Model / Motor: Civic - 1.6 Benzin
Özellikler: Motor ömrü çok uzun, Sorunsuz sürüş deneyimi, Kaliteli işçilik

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Maliyeti düşük, motor ömrü uzun; İşte Türkiye şartlarında en az arıza yapan 10 otomobil - Sayfa 4

3. TOYOTA YARIS (1.5 Hybrid)
Marka: Toyota
Model / Motor: Yaris - 1.5 Hybrid
Özellikler: Hybrid teknolojisi ile tasarruflu, Düşük arıza oranı, Şehir içi için ideal

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