Maliyeti düşük, motor ömrü uzun; İşte Türkiye şartlarında en az arıza yapan 10 otomobil

Yeni bir otomobil maliki olmak isteyenler adına aracın dayanıklılığı ve servis giderleri en mühim unsurlar içerisinde bulunuyor. Bazı modeller sağlam motorları, düşük arıza oranları ve uzun kullanım ömürleriyle rakiplerinden sıyrılıyor. İşte Türkiye şartlarında daha az sorun çıkaran ve uzun seneler kullanılabilen 10 otomobil.