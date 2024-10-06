Marburg virüsü nedir? Marburg virüsünün belirtileri nelerdir? Marburg virüsü nasıl bulaşır?
Marburg virüsü, Filoviridae virüs ailesinden bir hemorajik ateş virüsüdür. DSÖ'ye göre, Marburg için onaylanmış bir aşı veya antiviral tedavi yoktur. Peki, Marburg virüsü nedir? Marburg virüsünün belirtileri nelerdir? Marburg virüsü nasıl bulaşır? İşte detaylar…
Marburg virüsü nedir?
Marburg virüsü hastalığı (MVD), şiddetli kusma, kanama ve nörolojik sorunlara neden olan, nadir görülen ancak %88’e varan ölüm oranıyla oldukça tehlikeli olan bir virüs hastalığıdır. Kuluçka süresi 2-9 gün olan marburg virüsü için ilk haftada ateş, titreme, öksürük, baş ağrısı, döküntü ve kas-eklem ağrıları ilk belirtiler olup, sonrasında göğüs ağrısı, ishal, şiddetli kan kaybı ve bilinç bulanıklığı gibi belirtiler görülür.
Kuluçka süresi boyunca bulaşıcılığı olmayan marburg virüsü, yarasalar, maymunlar gibi primatlar ve virüs ile enfekte olmuş insanların kendileri, kanı veya vücut sıvıları yanı sıra enfekte kişinin kullandığı giysi, çarşaf, yastık, iğneler veya tıbbi ekipmanlarla temas sonucu bulaşır. Virüsün kişiden kişiye bulaşması, hastayla son derece yakın temas gerektirir.
Marburg virüsünün belirtileri nelerdir?
Marburg virüsü belirtileri şunlardır:
Karaciğer yetmezliği
Bilinç bulanıklığı
Ateş ve titreme
Baş ağrısı
Kas ağrıları
Karın ağrısı
İshal
Kilo kaybı
Sarılık
Döküntü
Bulantı ve kusma
Burun, dışkı, vajina gibi bölgelerde nedensiz kanama
Göğüs ağrısı