Marburg virüsü nedir? Marburg virüsünün belirtileri nelerdir? Marburg virüsü nasıl bulaşır?

Marburg virüsü nedir?

Marburg virüsü hastalığı (MVD), şiddetli kusma, kanama ve nörolojik sorunlara neden olan, nadir görülen ancak %88’e varan ölüm oranıyla oldukça tehlikeli olan bir virüs hastalığıdır. Kuluçka süresi 2-9 gün olan marburg virüsü için ilk haftada ateş, titreme, öksürük, baş ağrısı, döküntü ve kas-eklem ağrıları ilk belirtiler olup, sonrasında göğüs ağrısı, ishal, şiddetli kan kaybı ve bilinç bulanıklığı gibi belirtiler görülür.