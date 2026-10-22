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  4. Marka marka model model açıklandı; İşte 400.000 kilometreyi devirmesi en muhtemel 27 otomobil

Marka marka model model açıklandı; İşte 400.000 kilometreyi devirmesi en muhtemel 27 otomobil

400 bin kilometreyi devirmesi en muhtemel 27 otomobil marka ve model bazında açıklandı. Ortalama bir aracın bu kilometreye ulaşma ihtimali yüzde 5,4 olurken, listedeki modellerin tamamı bu oranı yaklaşık ikiye katlıyor veya daha yüksek performans gösteriyor.

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Marka marka model model açıklandı; İşte 400.000 kilometreyi devirmesi en muhtemel 27 otomobil - Sayfa 1

Uzun ömürlü otomobil arayan sürücüler için dikkat çeken bir araştırma yayımlandı. Marka ve model bazında hazırlanan listede, 400 bin kilometreye ulaşma ihtimali en yüksek 27 otomobil sıralandı. Araştırmaya göre listedeki araçlar, ortalama otomobillere kıyasla yüksek kilometrelere ulaşma konusunda daha avantajlı görünüyor. Ancak oranların model geneline ait olduğu ve her araç için garanti anlamına gelmediği belirtiliyor.

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Marka marka model model açıklandı; İşte 400.000 kilometreyi devirmesi en muhtemel 27 otomobil - Sayfa 2

1. Toyota Sequoia (SUV) — %42,3

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Marka marka model model açıklandı; İşte 400.000 kilometreyi devirmesi en muhtemel 27 otomobil - Sayfa 3

2. Lexus LS (Otomobil) — %38,8

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Marka marka model model açıklandı; İşte 400.000 kilometreyi devirmesi en muhtemel 27 otomobil - Sayfa 4

3. Toyota 4Runner (SUV) — %33,1

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