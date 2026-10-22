Marka marka model model açıklandı; İşte 400.000 kilometreyi devirmesi en muhtemel 27 otomobil

Uzun ömürlü otomobil arayan sürücüler için dikkat çeken bir araştırma yayımlandı. Marka ve model bazında hazırlanan listede, 400 bin kilometreye ulaşma ihtimali en yüksek 27 otomobil sıralandı. Araştırmaya göre listedeki araçlar, ortalama otomobillere kıyasla yüksek kilometrelere ulaşma konusunda daha avantajlı görünüyor. Ancak oranların model geneline ait olduğu ve her araç için garanti anlamına gelmediği belirtiliyor.