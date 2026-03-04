  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Markasına bakıp satın alıyorduk; Meğer lastik üzerindeki bu harfin önemi kritikmiş.

Markasına bakıp satın alıyorduk; Meğer lastik üzerindeki bu harfin önemi kritikmiş.

Lastikçilerin önerisiyle umursamadan sadece markasını önemseyerek satın aldığınız lastiklerin üzerindeki bu harf adeta hayat kurtarıyor.

Markasına bakıp satın alıyorduk; Meğer lastik üzerindeki bu harfin önemi kritikmiş. - Sayfa 1

Çoğu sürücü lastik seçerken sadece bilinen markalara odaklansa da kauçuğun üzerindeki o küçük harf aslında sürüş güvenliğinin gizli anahtarıdır.

1 | 17
Markasına bakıp satın alıyorduk; Meğer lastik üzerindeki bu harfin önemi kritikmiş. - Sayfa 2

Bu ibare, aracınızın yüksek hızlarda dengede kalıp kalamayacağını ve lastiğin ısınmaya karşı direncini belirler. Doğru koda sahip olmayan bir seçim, konforun ötesinde hayati riskler barındırabilir.

2 | 17
Markasına bakıp satın alıyorduk; Meğer lastik üzerindeki bu harfin önemi kritikmiş. - Sayfa 3

LASTİK ÜZERİNDEKİ HARFLERİN HIZ LİMİTLERİ

Sadece popülerliğe değil, aracınızın performans limitlerine uygun teknik detaylara bakmak, yoldaki en güvenli rehberiniz olacaktır. 

3 | 17
Markasına bakıp satın alıyorduk; Meğer lastik üzerindeki bu harfin önemi kritikmiş. - Sayfa 4

İşte lastik üzerindeki harflerin hız limitleri;

4 | 17