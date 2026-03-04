Markasına bakıp satın alıyorduk; Meğer lastik üzerindeki bu harfin önemi kritikmiş.
Lastikçilerin önerisiyle umursamadan sadece markasını önemseyerek satın aldığınız lastiklerin üzerindeki bu harf adeta hayat kurtarıyor.
Çoğu sürücü lastik seçerken sadece bilinen markalara odaklansa da kauçuğun üzerindeki o küçük harf aslında sürüş güvenliğinin gizli anahtarıdır.
Bu ibare, aracınızın yüksek hızlarda dengede kalıp kalamayacağını ve lastiğin ısınmaya karşı direncini belirler. Doğru koda sahip olmayan bir seçim, konforun ötesinde hayati riskler barındırabilir.
LASTİK ÜZERİNDEKİ HARFLERİN HIZ LİMİTLERİ
Sadece popülerliğe değil, aracınızın performans limitlerine uygun teknik detaylara bakmak, yoldaki en güvenli rehberiniz olacaktır.