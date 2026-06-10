Market değeri bakımından en büyük perakende şirketleri açıklandı! Türkiye'den tek bir şirket listede

Global pazarda perakende sektörünün devleri belli oldu. CompaniesMarketCap tarafından yayımlanan son veriler ışığında Amazon, Walmart ve Costco dünyanın en yüksek piyasa değerine malik perakende şirketleri arasında ilk sıralarda yer aldı. Toplam yüzlerce şirketin değerlendirildiği listede Türkiye'den sadece BİM Birleşik Mağazalar'ın yer alması dikkat çekti. Böylece BİM, dünyanın en değerli perakende şirketleri arasında Türkiye'yi temsil eden tek marka oldu.