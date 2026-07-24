Marriott ve Airbnb'yi solladı zirvede tekim dedi! İşte en değerli seyahat şirketi
CompaniesMarketCap datalarına göre global anlamda en değerli seyahat sıralaması son verilerle tekrardan şekillendi. Listenin zirvesinde bulunan şirket, Marriott ve Airbnb gibi sektör devlerini geride bırakarak ilk sıradaki yerini korudu.
Küresel seyahat sektöründe şirketlerin piyasa değerleri yeniden şekillendi. CompaniesMarketCap verilerine göre hazırlanan güncel sıralamada, Marriott ve Airbnb'yi geride bırakan şirket zirvenin sahibi olurken, listenin üst sıralarında otel, rezervasyon ve çevrim içi seyahat platformları dikkat çekti.
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