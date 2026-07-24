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  4. Marriott ve Airbnb'yi solladı zirvede tekim dedi! İşte en değerli seyahat şirketi

Marriott ve Airbnb'yi solladı zirvede tekim dedi! İşte en değerli seyahat şirketi

CompaniesMarketCap datalarına göre global anlamda en değerli seyahat sıralaması son verilerle tekrardan şekillendi. Listenin zirvesinde bulunan şirket, Marriott ve Airbnb gibi sektör devlerini geride bırakarak ilk sıradaki yerini korudu.

Marriott ve Airbnb'yi solladı zirvede tekim dedi! İşte en değerli seyahat şirketi - Sayfa 1

Küresel seyahat sektöründe şirketlerin piyasa değerleri yeniden şekillendi. CompaniesMarketCap verilerine göre hazırlanan güncel sıralamada, Marriott ve Airbnb'yi geride bırakan şirket zirvenin sahibi olurken, listenin üst sıralarında otel, rezervasyon ve çevrim içi seyahat platformları dikkat çekti.

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Marriott ve Airbnb'yi solladı zirvede tekim dedi! İşte en değerli seyahat şirketi - Sayfa 2

1. Booking Holdings (Booking.com) - $133.92 B - USA

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Marriott ve Airbnb'yi solladı zirvede tekim dedi! İşte en değerli seyahat şirketi - Sayfa 3

2. Marriott International - $96.10 B - USA

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Marriott ve Airbnb'yi solladı zirvede tekim dedi! İşte en değerli seyahat şirketi - Sayfa 4

3. Airbnb - $81.64 B - USA

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