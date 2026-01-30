Masrafı bitmiyor parçası bulunmuyor; Baş belası 4 otomobil

İkinci el piyasasında ilk etapta uygun fiyatlı gibi görünen bu otomobiller, uzun vadede beklenenden çok daha fazla gider çıkarabiliyor. Uzmanlar, araç almayı düşünenlerin sadece satış fiyatına değil, bakım geçmişine, parça bulunabilirliğine ve kronik sorunlarına da mutlaka dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor.