Masrafı bitmiyor parçası bulunmuyor; Baş belası 4 otomobil
Araç satın almak isteyenlerin dikkat ettiği aracı olanların ise yaka silktiği masraf abidesi 4 otomobil belli oldu.
Araç satın alma sürecinde ilk bakışta cazip görünen bazı modeller, kullanım süresi uzadıkça sürücüler için ciddi bir yük haline gelebiliyor. Özellikle bakım maliyetleri yüksek, yedek parça temini zor ve kronik arızalarıyla bilinen bazı otomobiller, zamanla masraf olmaya başlıyor.
Bu araçlarda motor ve şanzıman sorunları sık görülürken, elektronik aksam arızaları da sürücülerin cebini zorluyor. Servis ziyaretlerinin artması, uzun süreli parça bekleme süreçleri ve yüksek işçilik ücretleri, kullanıcıların en çok şikayet ettiği konular arasında yer alıyor.
İkinci el piyasasında ilk etapta uygun fiyatlı gibi görünen bu otomobiller, uzun vadede beklenenden çok daha fazla gider çıkarabiliyor. Uzmanlar, araç almayı düşünenlerin sadece satış fiyatına değil, bakım geçmişine, parça bulunabilirliğine ve kronik sorunlarına da mutlaka dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor.