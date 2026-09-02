MasterChef'te olay olan irmik helvası tarifi: Kıvamının sırrı meğer bu püf noktasındaymış!
MasterChef Türkiye’nin dün akşam yayınlanan nefes kesen dokunulmazlık oyununda yarışmacılar, Türk mutfağının en sevilen tatlılarından irmik helvasını en kusursuz kıvamda hazırlamak için yarıştı. Ekran başındaki izleyicilerin de iştahını kabartan bu geleneksel lezzeti evinde tam ölçüsüyle ve şeflerin sırlarıyla denemek isteyenler için MasterChef usulü irmik helvası tarifi haberimizde…
İRMİK HELVASI İÇİN MALZEMELER
1,5 su bardağı irmik
3 yemek kaşığı tereyağı
Yarım su bardağı çam fıstığı (veya kabak çekirdeği)
1,5 su bardağı süt
1,5 su bardağı su
1,5 su bardağı toz şeker
İRMİK HELVASI NASIL YAPILIR?
İlk olarak tatlının şerbetini hazırlayarak işe başlayın. Küçük bir sos tenceresine süt, su ve toz şekeri ilave edin. Karışımı ocağa alarak kısık ateşte, şeker tamamen eriyene kadar ısıtın. Şerbetin kaynaması şart değildir, şekerin tamamen erimesi ve karışımın sıcak olması yeterlidir.
Şerbet kenarda hazır beklerken, helvayı yapacağınız geniş bir tencerede tereyağını eritin. Yağ kızınca içerisine çam fıstıklarını ekleyin. Fıstıkların rengi hafifçe dönüp o güzel kokusu çıkana kadar orta ateşte sürekli karıştırarak kavurun.