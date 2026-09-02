MasterChef'te olay olan irmik helvası tarifi: Kıvamının sırrı meğer bu püf noktasındaymış!

İRMİK HELVASI NASIL YAPILIR?

İlk olarak tatlının şerbetini hazırlayarak işe başlayın. Küçük bir sos tenceresine süt, su ve toz şekeri ilave edin. Karışımı ocağa alarak kısık ateşte, şeker tamamen eriyene kadar ısıtın. Şerbetin kaynaması şart değildir, şekerin tamamen erimesi ve karışımın sıcak olması yeterlidir.