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  4. MasterChef'te olay olan irmik helvası tarifi: Kıvamının sırrı meğer bu püf noktasındaymış!

MasterChef'te olay olan irmik helvası tarifi: Kıvamının sırrı meğer bu püf noktasındaymış!

MasterChef Türkiye’nin dün akşam yayınlanan nefes kesen dokunulmazlık oyununda yarışmacılar, Türk mutfağının en sevilen tatlılarından irmik helvasını en kusursuz kıvamda hazırlamak için yarıştı. Ekran başındaki izleyicilerin de iştahını kabartan bu geleneksel lezzeti evinde tam ölçüsüyle ve şeflerin sırlarıyla denemek isteyenler için MasterChef usulü irmik helvası tarifi haberimizde…

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MasterChef'te olay olan irmik helvası tarifi: Kıvamının sırrı meğer bu püf noktasındaymış! - Sayfa 1

İRMİK HELVASI İÇİN MALZEMELER

1,5 su bardağı irmik

3 yemek kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı çam fıstığı (veya kabak çekirdeği)

1,5 su bardağı süt

1,5 su bardağı su

1,5 su bardağı toz şeker

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MasterChef'te olay olan irmik helvası tarifi: Kıvamının sırrı meğer bu püf noktasındaymış! - Sayfa 2

İRMİK HELVASI NASIL YAPILIR?

İlk olarak tatlının şerbetini hazırlayarak işe başlayın. Küçük bir sos tenceresine süt, su ve toz şekeri ilave edin. Karışımı ocağa alarak kısık ateşte, şeker tamamen eriyene kadar ısıtın. Şerbetin kaynaması şart değildir, şekerin tamamen erimesi ve karışımın sıcak olması yeterlidir.

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MasterChef'te olay olan irmik helvası tarifi: Kıvamının sırrı meğer bu püf noktasındaymış! - Sayfa 3

Şerbet kenarda hazır beklerken, helvayı yapacağınız geniş bir tencerede tereyağını eritin. Yağ kızınca içerisine çam fıstıklarını ekleyin. Fıstıkların rengi hafifçe dönüp o güzel kokusu çıkana kadar orta ateşte sürekli karıştırarak kavurun.

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MasterChef'te olay olan irmik helvası tarifi: Kıvamının sırrı meğer bu püf noktasındaymış! - Sayfa 4

Fıstıklar hafif pembeleştiğinde irmiği tencereye aktarın. Ocağın altını kısık konuma getirin ve irmiğin rengi koyulaşıp bal köpüğü rengini alana kadar yaklaşık 20 dakika boyunca sabırla karıştırın. İrmiğin eşit kavrulması ve yanmaması için bu aşamada karıştırmayı hiç bırakmamanız gerekir.

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