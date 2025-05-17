Masumiyet Müzesi dizisinin kadrosuna Selahattin Paşalı dahil oldu! Selahattin Paşalı kimdir?

2022 yılında yine Netflix'te yayınlanan Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde Halit karakteriyle başrolde yer aldı. Yine aynı yıl Ece Çeşmioğlu ile başrolü paylaştığı Mukavemet adlı tek plan uzun metrajlı filmi vizyona girdi. 75. Cannes Film Festivali'nde dünya prömiyerini gerçekleştiren ve yönetmenliğini Emin Alper'in yaptığı Kurak Günler filminde ise Ekin Koç ile başrolü paylaştı. 2023-2024 yıllarında Star TV'de yayınlanmış olan Ömer dizisinde Ömer karakterini canlandırarak Gökçe Bahadır ile başrolü paylaştı.

16 Nisan 2022 tarihinde bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Büşra Dilara Tümer ile Bodrum'da evlendi. 1 Temmuz 2022 tarihinde Leyla Pera ismini verdikleri kızları dünyaya geldi.