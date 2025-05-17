Masumiyet Müzesi dizisinin kadrosuna Selahattin Paşalı dahil oldu! Selahattin Paşalı kimdir?
Masumiyet Müzesi dizisine Selahattin Paşalı dahil oldu. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Selahattin Paşalı dizide Kemal karakterine hayat verecek. Peki, Selahattin Paşalı kimdir? Selahattin Paşalı hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte detaylar…
Selahattin Paşalı kimdir?
2 Şubat 1990 tarihinde İzmir’de doğan Selahattin Paşalı Türk oyuncudur.
İlk ve ortaokulu Bodrum'da bitirdi. 14 yaşında Darüşşafaka Spor Kulübü basketbol altyapısına transfer oldu. Altyapı boyunca takım kaptanlığı yaptı. Liseyi Bahçeşehir Kolejinde, lisans eğitimini Budapeşte'de Sanat Yönetimi okuyarak tamamladı. 25 yaşında İstanbul'a döndü ve Craft Atölye'de oyunculuk eğitimi aldı.
Oyunculuk kariyerine ilk olarak 2017 yılında Show TV'de yayınlanmış olan Kalp Atışı adlı dizideki Alp Sungur rolüyle başladı. Ardından 2018 yılında Bir Umut Yeter dizisinde ve 2019 yılında Kanal D'de yayınlanmış olan Leke dizisinde oynadı. 2020 yılında başrolde Halit Ergenç ve Ozan Güven'in olduğu Babil dizisiyle kariyerine devam etti. Aynı yıl Paşalı, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde Osman Demirkan karakterini canlandırarak geniş kitleler tarafından tanındı.
2022 yılında yine Netflix'te yayınlanan Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde Halit karakteriyle başrolde yer aldı. Yine aynı yıl Ece Çeşmioğlu ile başrolü paylaştığı Mukavemet adlı tek plan uzun metrajlı filmi vizyona girdi. 75. Cannes Film Festivali'nde dünya prömiyerini gerçekleştiren ve yönetmenliğini Emin Alper'in yaptığı Kurak Günler filminde ise Ekin Koç ile başrolü paylaştı. 2023-2024 yıllarında Star TV'de yayınlanmış olan Ömer dizisinde Ömer karakterini canlandırarak Gökçe Bahadır ile başrolü paylaştı.
16 Nisan 2022 tarihinde bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Büşra Dilara Tümer ile Bodrum'da evlendi. 1 Temmuz 2022 tarihinde Leyla Pera ismini verdikleri kızları dünyaya geldi.