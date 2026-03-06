"Mavi Vatan"daki yükseliş sıralamaya da yansıdı! En güçlü Deniz Kuvvetleri'nde Türkiye el yükseltti

“Mavi Vatan” stratejisi kapsamında son senelerde donanmasını kuvvetlendiren Türkiye’nin denizlerdeki yükselişi global raporlara da yansıdı. Modern Askeri Savaş Gemileri Dünya Rehberi (WDMMW) tarafından paylaşılan son sıralamaya göre dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri listesi güncellenirken, Türkiye de modernizasyon hamleleri ve genişleyen filosuyla dikkat çekici bir yükseliş sergiledi.