"Mavi Vatan"daki yükseliş sıralamaya da yansıdı! En güçlü Deniz Kuvvetleri'nde Türkiye el yükseltti
Modern Askeri Savaş Gemileri Dünya Rehberi (WDMMW) verilerine göre dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri belli oldu. Modernizasyon, filo, envanter ve sahadaki etkinliklerine göre yapılan değerlendirme sonucunda en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı. Türkiye'nin denizlerdeki yükselişi sıralamaya da yansıdı.
“Mavi Vatan” stratejisi kapsamında son senelerde donanmasını kuvvetlendiren Türkiye’nin denizlerdeki yükselişi global raporlara da yansıdı. Modern Askeri Savaş Gemileri Dünya Rehberi (WDMMW) tarafından paylaşılan son sıralamaya göre dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri listesi güncellenirken, Türkiye de modernizasyon hamleleri ve genişleyen filosuyla dikkat çekici bir yükseliş sergiledi.