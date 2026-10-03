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  4. McDonald'ı ikinciliğe attı zirveyi kaptı! İşte en değerli gıda şirketi

McDonald'ı ikinciliğe attı zirveyi kaptı! İşte en değerli gıda şirketi

Gıda alanının en değerli şirketleri belli oldu. Companiesmarketcap verilerine göre McDonald’s’ı ardında bırakan firma, piyasa değeriyle listenin zirvesine yerleşti.

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McDonald'ı ikinciliğe attı zirveyi kaptı! İşte en değerli gıda şirketi - Sayfa 1

Dünyanın önde gelen gıda şirketleri arasındaki rekabette zirvenin sahibi değişti. Companiesmarketcap verilerine göre bir şirket, piyasa değeri açısından McDonald’s’ı ikinci sıraya geride bırakarak sektörün en değerli şirketi oldu.

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McDonald'ı ikinciliğe attı zirveyi kaptı! İşte en değerli gıda şirketi - Sayfa 2

1. Nestlé - $232.03 B

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McDonald'ı ikinciliğe attı zirveyi kaptı! İşte en değerli gıda şirketi - Sayfa 3

2. McDonald - $164.09 B

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McDonald'ı ikinciliğe attı zirveyi kaptı! İşte en değerli gıda şirketi - Sayfa 4

3. Unilever - $128.56 B

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