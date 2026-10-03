McDonald'ı ikinciliğe attı zirveyi kaptı! İşte en değerli gıda şirketi
Gıda alanının en değerli şirketleri belli oldu. Companiesmarketcap verilerine göre McDonald’s’ı ardında bırakan firma, piyasa değeriyle listenin zirvesine yerleşti.
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Dünyanın önde gelen gıda şirketleri arasındaki rekabette zirvenin sahibi değişti. Companiesmarketcap verilerine göre bir şirket, piyasa değeri açısından McDonald’s’ı ikinci sıraya geride bırakarak sektörün en değerli şirketi oldu.
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