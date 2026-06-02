Medya devleri borsada da devleşti! Bu şirketin piyasa değeri 100 milyar dolara yaklaştı.. Tüm liste

Medya şirketleri borsada da büyümeyi sürdürüyor. CompaniesMarketCap verilerine göre dünyanın en değerli medya devleri listesinde zirvede Comcast yer alırken, Warner Bros. Discovery ikinci sırada yer alıyor. Bilhassa dijital dönüşüm ve yayıncılık gelirlerindeki yükselişle beraber bazı firmaların piyasa değeri 100 milyar dolar sınırına yaklaşmış durumda.
Global anlamda medya ekosistemi, televizyon yayıncılığından dijital mecralara, haber ajanslarından eğlence içeriklerine kadar geniş bir alanı içine alıyor. Borsalarda işlem gören medya firmalarının piyasa değerleri de ekosistemin mali kuvvetini ortaya koyuyor. CompaniesMarketCap'in güncel dataları kapsamında dünyanın en değerli 20 medya şirketi belli olurken, listenin zirvesinde yaklaşık 90 milyar dolarlık piyasa değeriyle Comcast yer aldı. Onu Warner Bros. Discovery ve Güney Afrika merkezli medya devi Naspers takip etti. İşte dünyanın en değerli medya şirketleri sıralaması…