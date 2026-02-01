  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Meğer en iyi 12 kulaklık bunlarmış; AirPods ilk 3’e bile giremedi!

Meğer en iyi 12 kulaklık bunlarmış; AirPods ilk 3’e bile giremedi!

Teknoloji tutkunlarından tam not alan en iyi 12 kulaklığı whathifi sıraladı. Listenin ilk 3’üne Japonlar damga vururken AirPods’un esamesi bile okunmuyor.

Meğer en iyi 12 kulaklık bunlarmış; AirPods ilk 3’e bile giremedi! - Sayfa 1

Son yıllarda kulaklık teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişim, kullanıcı beklentilerini de üst seviyeye taşıdı. Uzman değerlendirmelerine göre en iyi kulaklıklar; ses kalitesi, konfor, pil ömrü ve bağlantı kararlılığı gibi kriterler üzerinden sıralanıyor.

1 | 16
Meğer en iyi 12 kulaklık bunlarmış; AirPods ilk 3’e bile giremedi! - Sayfa 2

Özellikle gürültü engelleme performansı ve ergonomik tasarım, kullanıcı memnuniyetinde belirleyici rol oynuyor. Kablosuz modeller hareket özgürlüğü sunarken, yüksek çözünürlüklü ses desteği müzik deneyimini zenginleştiriyor.

2 | 16
Meğer en iyi 12 kulaklık bunlarmış; AirPods ilk 3’e bile giremedi! - Sayfa 3

Spor, oyun ve profesyonel kullanım için geliştirilen farklı segmentlerdeki kulaklıklar, ihtiyaçlara göre çeşitleniyor. Tüketiciler satın alma öncesi teknik özelliklerin yanı sıra uzun vadeli kullanım performansını da dikkate alıyor.

3 | 16
Meğer en iyi 12 kulaklık bunlarmış; AirPods ilk 3’e bile giremedi! - Sayfa 4

TAM NOT ALAN 12 KULAKLIK

Whathifi tarafından derlenen listeye göre ise en iyi performansa sahip 12 kulaklık belli oldu. İşte Japon ürünlerinin damga vurduğu 12 ürünlük tam liste;

4 | 16