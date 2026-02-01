Meğer en iyi 12 kulaklık bunlarmış; AirPods ilk 3’e bile giremedi!

Son yıllarda kulaklık teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişim, kullanıcı beklentilerini de üst seviyeye taşıdı. Uzman değerlendirmelerine göre en iyi kulaklıklar; ses kalitesi, konfor, pil ömrü ve bağlantı kararlılığı gibi kriterler üzerinden sıralanıyor.