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  4. Mehmed Fetihler Sultanı dizisine Balamir Emren dahil oldu! Balamir Emren kimdir?

Mehmed Fetihler Sultanı dizisine Balamir Emren dahil oldu! Balamir Emren kimdir?

Mehmed Fetihler Sultanı dizisine Balamir Emren dahil oldu. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Balamir Emren’in hayatı ve rol aldığı projeler merak ediliyor. Peki, Balamir Emren kimdir? Balamir Emren hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Mehmed Fetihler Sultanı dizisine Balamir Emren dahil oldu! Balamir Emren kimdir? - Sayfa 1

Balamir Emren kimdir?

1985 yılında İzmir’de doğan Balamir Emren, Türk dizi ve sinema oyuncusudur . İlk profesyonel oyunculuk deneyimine Duvar isimli dizi ile başladı, bu dizide Erman karakterine hayat verdi.

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Mehmed Fetihler Sultanı dizisine Balamir Emren dahil oldu! Balamir Emren kimdir? - Sayfa 2

Bugüne kadar Şeytanını Kabilesi, Yola Geldik, Ammar 2, Korkma Korkma, Duvar, Mahşer, Sinekli Bakkal, Akasya Durağı, Böyle Bitmesin, Aşkın Bedeli ve Dolanay gibi projelerde rol aldı.

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Mehmed Fetihler Sultanı dizisine Balamir Emren dahil oldu! Balamir Emren kimdir? - Sayfa 3

Balamir Emren hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Başka Bir Gün 2025

Arka Sokaklar     2023

Tuzak     2023      

Bordo Bereliler 2: Afrin     2018

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Mehmed Fetihler Sultanı dizisine Balamir Emren dahil oldu! Balamir Emren kimdir? - Sayfa 4

Semur     2017

Dolunay     2017

Ammar 2: Cin İstilası     2016

Şeytanın Çocukları: El-Ebyaz     2016

Akasya Durağı    2008

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