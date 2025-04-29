Mehmed Fetihler Sultanı dizisine Balamir Emren dahil oldu! Balamir Emren kimdir?
Mehmed Fetihler Sultanı dizisine Balamir Emren dahil oldu. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Balamir Emren’in hayatı ve rol aldığı projeler merak ediliyor. Peki, Balamir Emren kimdir? Balamir Emren hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Balamir Emren kimdir?
1985 yılında İzmir’de doğan Balamir Emren, Türk dizi ve sinema oyuncusudur . İlk profesyonel oyunculuk deneyimine Duvar isimli dizi ile başladı, bu dizide Erman karakterine hayat verdi.
Bugüne kadar Şeytanını Kabilesi, Yola Geldik, Ammar 2, Korkma Korkma, Duvar, Mahşer, Sinekli Bakkal, Akasya Durağı, Böyle Bitmesin, Aşkın Bedeli ve Dolanay gibi projelerde rol aldı.
Balamir Emren hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Başka Bir Gün 2025
Arka Sokaklar 2023
Tuzak 2023
Bordo Bereliler 2: Afrin 2018
Semur 2017
Dolunay 2017
Ammar 2: Cin İstilası 2016
Şeytanın Çocukları: El-Ebyaz 2016
Akasya Durağı 2008