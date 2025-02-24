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  4. Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine Barış Bağcı dahil oldu! Barış Bağcı kimdir?

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine Barış Bağcı dahil oldu! Barış Bağcı kimdir?

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine Barış Bağcı dahil oldu. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Barış Bağcı dizide Bahadır Bey’i canlandıracak. Peki, Barış Bağcı kimdir? Barış Bağcı hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine Barış Bağcı dahil oldu! Barış Bağcı kimdir? - Sayfa 1

Barış Bağcı kimdir?

27 Mayıs 1975 yılında Karaman’da doğan Barış Bağcı, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

Konya Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda yaklaşık 15 yıl kadar görev aldıktan sonra, oyunculuk kariyerine İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda devam etmiştir.

2015-2018 yılları arasında, TRT 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Moğol kumandanı Baycu Noyan karakterini canlandırarak kariyerinde ün kazanmıştır.

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Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine Barış Bağcı dahil oldu! Barış Bağcı kimdir? - Sayfa 2

2017-2019 yılları arasında Çember adlı polisiye serisinde Başkomiser Barış, 2020-2021 yılları arasında ise Masumlar Apartmanı dizisinde Cüneyt karakterlerini canlandırılmıştır.

Barış Bağcı, 2021-2022 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ilk hükümdarı olan Tuğrul Bey'i canlandırmıştır.

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Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine Barış Bağcı dahil oldu! Barış Bağcı kimdir? - Sayfa 3

Barış Bağcı hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? 

Sinema

2006  Pars: Kiraz Operasyonu   

2009  Nefes: Vatan Sağolsun

2010   Kaybedenler Kulübü

2011     Pazarları Hiç Sevmem

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Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine Barış Bağcı dahil oldu! Barış Bağcı kimdir? - Sayfa 4

Televizyon

2005   Gümüş

2006-2007   Kırık Kanatlar

2007  Yaralı Yürek

2009-2010    Yaprak Dökümü

2011-2012       Küçük Hanımefendi

2015    Kara Kutu

2015-2016, 2018       Diriliş Ertuğrul

2017, 2021     Çember

2020-2021    Masumlar Apartmanı

2021-2023     Alparslan: Büyük Selçuklu

2023-2024    Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

2025   Mehmed: Fetihler Sultanı

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