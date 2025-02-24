Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine Barış Bağcı dahil oldu! Barış Bağcı kimdir?
Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine Barış Bağcı dahil oldu. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Barış Bağcı dizide Bahadır Bey’i canlandıracak. Peki, Barış Bağcı kimdir? Barış Bağcı hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Barış Bağcı kimdir?
27 Mayıs 1975 yılında Karaman’da doğan Barış Bağcı, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.
Konya Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda yaklaşık 15 yıl kadar görev aldıktan sonra, oyunculuk kariyerine İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda devam etmiştir.
2015-2018 yılları arasında, TRT 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Moğol kumandanı Baycu Noyan karakterini canlandırarak kariyerinde ün kazanmıştır.
2017-2019 yılları arasında Çember adlı polisiye serisinde Başkomiser Barış, 2020-2021 yılları arasında ise Masumlar Apartmanı dizisinde Cüneyt karakterlerini canlandırılmıştır.
Barış Bağcı, 2021-2022 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ilk hükümdarı olan Tuğrul Bey'i canlandırmıştır.
Barış Bağcı hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Sinema
2006 Pars: Kiraz Operasyonu
2009 Nefes: Vatan Sağolsun
2010 Kaybedenler Kulübü
2011 Pazarları Hiç Sevmem
Televizyon
2005 Gümüş
2006-2007 Kırık Kanatlar
2007 Yaralı Yürek
2009-2010 Yaprak Dökümü
2011-2012 Küçük Hanımefendi
2015 Kara Kutu
2015-2016, 2018 Diriliş Ertuğrul
2017, 2021 Çember
2020-2021 Masumlar Apartmanı
2021-2023 Alparslan: Büyük Selçuklu
2023-2024 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
2025 Mehmed: Fetihler Sultanı