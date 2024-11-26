Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine Ufuk Bayraktar dahil oldu! Ufuk Bayraktar kimdir?

Ufuk Bayraktar kimdir?

12 Eylül 1981 yılında İstanbul’da doğan Ufuk Bayraktar Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

Liseyi Gürsoy Kolejinde okuduktan sonra üniversiteye gitmeme kararı aldı ve babası Cevahir Bayraktar'ın Cihangir'de işlettiği Firuzağa Kahvesinde çalışmaya başladı. Burada Zeki Demirkubuz tarafından keşfedildi ve yönetmenin Bekleme Odası ile Kader adlı filmlerinde rol aldı. Daha sonra Nuri Bilge Ceylan'ın İklimler, Semih Kaplanoğlu'nun Yumurta, Cemal Şan'ın Ali'nin Sekiz Günü ve Feo Aladağ'ın Ayrılık adlı filmlerinde rol aldı.