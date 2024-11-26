  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine Ufuk Bayraktar dahil oldu! Ufuk Bayraktar kimdir?

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine Ufuk Bayraktar dahil oldu! Ufuk Bayraktar kimdir?

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine Ufuk Bayraktar dahil oldu. Sinema ve dizi oyuncusu olan Ufuk Bayraktar dizide Mihailoğlu Battal Bey karakterini canlandıracak. Peki, Ufuk Bayraktar kimdir? Ufuk Bayraktar hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine Ufuk Bayraktar dahil oldu! Ufuk Bayraktar kimdir? - Sayfa 1

Ufuk Bayraktar kimdir?

 12 Eylül 1981 yılında İstanbul’da doğan Ufuk Bayraktar Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

Liseyi Gürsoy Kolejinde okuduktan sonra üniversiteye gitmeme kararı aldı ve babası Cevahir Bayraktar'ın Cihangir'de işlettiği Firuzağa Kahvesinde çalışmaya başladı. Burada Zeki Demirkubuz tarafından keşfedildi ve yönetmenin Bekleme Odası ile Kader adlı filmlerinde rol aldı. Daha sonra Nuri Bilge Ceylan'ın İklimler, Semih Kaplanoğlu'nun Yumurta, Cemal Şan'ın Ali'nin Sekiz Günü ve Feo Aladağ'ın Ayrılık adlı filmlerinde rol aldı.

1 | 4
Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine Ufuk Bayraktar dahil oldu! Ufuk Bayraktar kimdir? - Sayfa 2

2009-2011 yılları arasında Show TV ve atv'de yayımlanan Ezel adlı dizide Tuncel Kurtiz'in oynadığı Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandırdı. Milat dizisinde ise onun çocukluğunu, genç oyuncu Hira Mert Yüce canlandırdı.

2 | 4
Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine Ufuk Bayraktar dahil oldu! Ufuk Bayraktar kimdir? - Sayfa 3

Ufuk Bayraktar hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

2003      Bekleme Odası

2006      Kader

2006      İklimler

2007      Kartallar Yüksek Uçar

2007      Yumurta

2008      Ali'nin Sekiz Günü

      2008      Girdap  Konuşmacı        

2010-2011     Ezel

2009      Yeni Baştan

2010      Memleket Meselesi

2010      Ayrılık

2012      Yeraltı                  

2012      Toprağın Çocukları

3 | 4
Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine Ufuk Bayraktar dahil oldu! Ufuk Bayraktar kimdir? - Sayfa 4

    2012      Bu Son Olsun    

2012      Dağ

                  2012      Çanakkale 1915               

2015      Milat

2016      Sevda Kuşun Kanadında

2016      Dağ II

2016      Kümes 

2016      Vatanım Sensin

2021      Dayı: Bir Adamın Hikayesi

2023      Güven Bana

2023      Benim Babam Bir Kahraman

2024-     Mehmed: Fetihler Sultanı

2025      Dayı: Bir Adamın Hikayesi 2

4 | 4
Bir Zamanlar İstanbul dizisine Alina Boz dahil oldu! Alina Boz kimdir?
Bir Zamanlar İstanbul dizisine Alina Boz dahil oldu! Alina Boz kimdir?
BİM markete 27 Kasım 2024 çarşamba Koşu Bandı geliyor! BİM 27 Kasım aktüel ürünler kataloğu!
BİM markete 27 Kasım 2024 çarşamba Koşu Bandı geliyor!
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Kasım 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? 26 Kasım 2024 son dakika depremler
BİM 29 Kasım 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'e cuma günü hangi ürünler geliyor?
BİM 29 Kasım 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!