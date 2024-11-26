Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine Ufuk Bayraktar dahil oldu! Ufuk Bayraktar kimdir?
Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine Ufuk Bayraktar dahil oldu. Sinema ve dizi oyuncusu olan Ufuk Bayraktar dizide Mihailoğlu Battal Bey karakterini canlandıracak. Peki, Ufuk Bayraktar kimdir? Ufuk Bayraktar hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Ufuk Bayraktar kimdir?
12 Eylül 1981 yılında İstanbul’da doğan Ufuk Bayraktar Türk sinema ve dizi oyuncusudur.
Liseyi Gürsoy Kolejinde okuduktan sonra üniversiteye gitmeme kararı aldı ve babası Cevahir Bayraktar'ın Cihangir'de işlettiği Firuzağa Kahvesinde çalışmaya başladı. Burada Zeki Demirkubuz tarafından keşfedildi ve yönetmenin Bekleme Odası ile Kader adlı filmlerinde rol aldı. Daha sonra Nuri Bilge Ceylan'ın İklimler, Semih Kaplanoğlu'nun Yumurta, Cemal Şan'ın Ali'nin Sekiz Günü ve Feo Aladağ'ın Ayrılık adlı filmlerinde rol aldı.
2009-2011 yılları arasında Show TV ve atv'de yayımlanan Ezel adlı dizide Tuncel Kurtiz'in oynadığı Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandırdı. Milat dizisinde ise onun çocukluğunu, genç oyuncu Hira Mert Yüce canlandırdı.
Ufuk Bayraktar hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
2003 Bekleme Odası
2006 Kader
2006 İklimler
2007 Kartallar Yüksek Uçar
2007 Yumurta
2008 Ali'nin Sekiz Günü
2008 Girdap Konuşmacı
2010-2011 Ezel
2009 Yeni Baştan
2010 Memleket Meselesi
2010 Ayrılık
2012 Yeraltı
2012 Toprağın Çocukları
2012 Bu Son Olsun
2012 Dağ
2012 Çanakkale 1915
2015 Milat
2016 Sevda Kuşun Kanadında
2016 Dağ II
2016 Kümes
2016 Vatanım Sensin
2021 Dayı: Bir Adamın Hikayesi
2023 Güven Bana
2023 Benim Babam Bir Kahraman
2024- Mehmed: Fetihler Sultanı
2025 Dayı: Bir Adamın Hikayesi 2