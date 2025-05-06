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Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin kadrosuna Murat Divitçioğlu dahil oldu! Murat Divitçioğlu kimdir?

Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin kadrosuna Murat Divitçioğlu dahil oldu. Türk sinema ve dizi oyuncusu olan Murat Divitçioğlu dizide Dimitri karakterini canlandıracak. Peki, Murat Divitçioğlu kimdir? Murat Divitçioğlu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin kadrosuna Murat Divitçioğlu dahil oldu! Murat Divitçioğlu kimdir? - Sayfa 1

Murat Divitçioğlu kimdir?

29 Aralık 1980 tarihinde İstanbul’da doğan Murat Divitçioğlu, Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

İlk kez geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmaya başlanan Murat Divitçioğlu, Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Gökhan Çetin karakteriyle kariyerinde önemli bir dönüm noktası yaşamıştır.

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Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin kadrosuna Murat Divitçioğlu dahil oldu! Murat Divitçioğlu kimdir? - Sayfa 2

Bu karakter, onu televizyon izleyicileriyle buluşturan projelerden biri olmuştur. Kardeşlerim ve Kasaba Doktoru gibi dizilerde rol alan Murat Divitçioğlu, birçok önemli dizi ve filmlerde de rol almıştır.

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Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin kadrosuna Murat Divitçioğlu dahil oldu! Murat Divitçioğlu kimdir? - Sayfa 3

Murat Divitçioğlu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Diziler

Kızıl Goncalar (2024)

Kardeşlerim (2023-2024)

Kasaba Doktoru (2022)

Nizama Adanmış Ruhlar (2013-2015)

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Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin kadrosuna Murat Divitçioğlu dahil oldu! Murat Divitçioğlu kimdir? - Sayfa 4

Filmler

Karadır Kaşların (2008)

Töre Beni Taşlara Vurun (2008)

Memleket Hikayeleri - Yine Bana Kalasın (2007)

Ağgül (2006)

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