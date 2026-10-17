Memnuniyet sıralamasında lider üniversite açıklandı! Zirveyi gören şaştı kaldı

Üniversite tercihi yapacak adayların ve öğrencilerin yakından takip ettiği memnuniyet sıralaması gündeme geldi. 2026 yılı verilerine göre hazırlanan listede en yüksek memnuniyet düzeyine sahip 11 üniversite sıralandı. Zirvede yer alan üniversite ise görenleri şaşırttı.