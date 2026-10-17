Memnuniyet sıralamasında lider üniversite açıklandı! Zirveyi gören şaştı kaldı
2026 senesi Üniversite Memnuniyet Sıralaması açıklandı. Öğrencilerin memnuniyet düzeylerine göre hazırlanan listede ilk 11 üniversite belli olurken zirvedeki isim dikkat çekti.
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Üniversite tercihi yapacak adayların ve öğrencilerin yakından takip ettiği memnuniyet sıralaması gündeme geldi. 2026 yılı verilerine göre hazırlanan listede en yüksek memnuniyet düzeyine sahip 11 üniversite sıralandı. Zirvede yer alan üniversite ise görenleri şaşırttı.
1 | 14