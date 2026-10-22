Memur alımı için onlarca kurum düğmeye bastı! Cumhurbaşkanlığı paylaştı. İşte son başvuru tarihleri
Devlet kadrolarında görev almak isteyen adaylar adına yeni memur alımı ilanları yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından paylaşılan duyurularda, farklı kurumların personel alımı süreçleri ve son başvuru tarihleri belli oldu.
Kamuya atanmak isteyen binlerce adayın beklediği memur alımı ilanları gündeme geldi. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre çok sayıda kurum personel alımı için başvuru sürecini başlattı. İşte kurumların yayımladığı ilanlar ve adayların dikkat etmesi gereken son başvuru tarihleri.
1. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı — 15 Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı alacak (20 Ekim - 16 Kasım)
2. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu — 13 Uzman Yardımcısı alacak (19 Ekim - 2 Kasım)
3. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı — 6 Uzman, 1 Destek Personeli alacak (9 Kasım - 3 Aralık)
4. Türk Akreditasyon Kurumu — 7 Akreditasyon Uzmanı Yardımcısı alacak (16 Ekim - 2 Kasım)