Memur alımı için onlarca kurum düğmeye bastı! Cumhurbaşkanlığı paylaştı. İşte son başvuru tarihleri

Kamuya atanmak isteyen binlerce adayın beklediği memur alımı ilanları gündeme geldi. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre çok sayıda kurum personel alımı için başvuru sürecini başlattı. İşte kurumların yayımladığı ilanlar ve adayların dikkat etmesi gereken son başvuru tarihleri.