Merkez Bankaları'nın altın rezervleri değişti! Türkiye'nin sahip olduğu ton miktarı belli oldu

Jeopolitik gerilimler, yüksek enflasyon ve global piyasalardaki dalgalanmalar, merkez bankalarını güvenli liman olarak görülen altına yönlendirmeyi sürdürüyor. Rezervlerini farklılaştırmak ve mali risklere karşı muhafaza sağlamak isteyen ülkeler, altın stoklarını yakından izliyor. Trading Economics'in 2026 senesi güncel datalarına göre derlenen listede dünyanın en fazla altın rezervine malik ülkeleri sıralanırken, Türkiye'nin rezerv büyüklüğü de ortaya çıktı.