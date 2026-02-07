Meteoroloji açıkladı: Kuvvetli yağışlar bekleniyor! İşte hava durumu tahminleri...
7 Şubat Cumartesi hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporuna göre, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer bölgelerde hava durumu nasıl, kaç derece, bulutlu mu, güneşli mi merak ediliyor. 7 Şubat hava durumu! İstanbul'da yarın yağış bekleniyor mu araştırılıyor. İşte şehirlerin ve diğer bölgelerin hava durumu.
7 Şubat Cumartesi hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporuna göre, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer bölgelerde hava durumu nasıl, kaç derece, bulutlu mu, güneşli mi?
İstanbul'da bugün hava kaç derece? 5 günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından açıklandı. Peki, İstanbul'da hava durumu bugün nasıl, kaç derece, bulutlu mu, güneşli mi merak ediliyor. İstanbul'da yağış bekleniyor mu araştırılıyor. İşte İstanbul saatlik hava durumu.
MGM tarafından açıklanan 5 günlük hava durumu tahminlerine göre, Ankara’da hava durumu bugün nasıl, kaç derece, bulutlu mu, güneşli mi?