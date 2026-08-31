Metrekare bakımından konut fiyatı en pahalı Avrupa şehirleri belli oldu; İstanbul herkesi şaşırttı

Avrupa’da konut ekosisteminde meydana gelen fiyat artışları, bilhassa büyük şehirlerde ev malik olmayı her geçen gün daha da güçleştiriyor. Konut fiyatlarının sadece metrekare bazında değil, total satın alma gideri bakımından da yüksek seviyelere ulaştığı Avrupa kentleri belli oldu. Başkentler, finans merkezleri ve yoğun turist çeken şehirlerin öne çıktığı listede İstanbul’un konumu ise dikkat çekti.