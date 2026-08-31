Metrekare bakımından konut fiyatı en pahalı Avrupa şehirleri belli oldu; İstanbul herkesi şaşırttı
Avrupa’da daire ücretlerinin en yüksek noktaya eriştiği şehirler belli oldu. Metrekare fiyatlarında ilk sıra yine Avrupa’nın önde gelen kentlerinde görülürken, İstanbul’un listede aldığı sıra dikkat çekti.
Avrupa’da konut ekosisteminde meydana gelen fiyat artışları, bilhassa büyük şehirlerde ev malik olmayı her geçen gün daha da güçleştiriyor. Konut fiyatlarının sadece metrekare bazında değil, total satın alma gideri bakımından da yüksek seviyelere ulaştığı Avrupa kentleri belli oldu. Başkentler, finans merkezleri ve yoğun turist çeken şehirlerin öne çıktığı listede İstanbul’un konumu ise dikkat çekti.