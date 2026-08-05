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  4. Metrekaresi 1 bardak kahve fiyatına tarla satılıyor. Uzmanı açıkladı: Geleceği en parlak 5 ilçe

Metrekaresi 1 bardak kahve fiyatına tarla satılıyor. Uzmanı açıkladı: Geleceği en parlak 5 ilçe

Sanayileşme, demiryolları ve benzeri projelerle gayrimenkul uzmanlarının radarına giren Türkiye’nin bu 5 ilçesi yatırımcılara gelecek fırsatı sunuyor.

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Metrekaresi 1 bardak kahve fiyatına tarla satılıyor. Uzmanı açıkladı: Geleceği en parlak 5 ilçe - Sayfa 1

Sanayileşme adımları ve ulaşım projeleriyle öne çıkan bazı bölgeler, gayrimenkul uzmanlarının radarında. Metrekaresi adeta bir bardak kahve fiyatına satılan tarlalar, küçük bütçelerle yüksek potansiyelli yatırımlar yapma imkanı tanıyor.

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Metrekaresi 1 bardak kahve fiyatına tarla satılıyor. Uzmanı açıkladı: Geleceği en parlak 5 ilçe - Sayfa 2

Ulaşım ağlarının genişlemesi ve sanayi yatırımlarının artması, bu yükselen lokasyonları gelecek vaat eden cazibe merkezlerine dönüştürerek yatırımcılar için büyük fırsatlar sunuyor.

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Metrekaresi 1 bardak kahve fiyatına tarla satılıyor. Uzmanı açıkladı: Geleceği en parlak 5 ilçe - Sayfa 3

Gayrimenkul Uzmanı Murat Gültekin’in geleceği parlak 5 ilçe dediği bölgeler şu şekilde:

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Metrekaresi 1 bardak kahve fiyatına tarla satılıyor. Uzmanı açıkladı: Geleceği en parlak 5 ilçe - Sayfa 4

DENİZLİ TAVAS

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