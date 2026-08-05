Metrekaresi 1 bardak kahve fiyatına tarla satılıyor. Uzmanı açıkladı: Geleceği en parlak 5 ilçe
Sanayileşme, demiryolları ve benzeri projelerle gayrimenkul uzmanlarının radarına giren Türkiye’nin bu 5 ilçesi yatırımcılara gelecek fırsatı sunuyor.
Sanayileşme adımları ve ulaşım projeleriyle öne çıkan bazı bölgeler, gayrimenkul uzmanlarının radarında. Metrekaresi adeta bir bardak kahve fiyatına satılan tarlalar, küçük bütçelerle yüksek potansiyelli yatırımlar yapma imkanı tanıyor.
Ulaşım ağlarının genişlemesi ve sanayi yatırımlarının artması, bu yükselen lokasyonları gelecek vaat eden cazibe merkezlerine dönüştürerek yatırımcılar için büyük fırsatlar sunuyor.