MEVLİD KANDİLİ YAPILACAKLAR (14 EYLÜL 2024) | Mevlid Kandili hangi ibadetler yapılır?
Mevlid Kandili yapılacaklar (14 Eylül 2024)… Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz (sav) Hz. Muhammed’in doğum yıl dönümü tüm dünyada coşkuyla kutlanıyor. Yüz milyonlarca Müslüman büyük bir heyecanla bu gece Allah’ın rahmetine nail olmayı ve affedilmeyi tefekkür ediyor. Böylece milyonlarca kişi bu gece yapabileceği faziletli ibadetleri araştırıyor. Peki Mevlid Kandili hangi ibadetler yapılır?
Mevlid Kandili yapılacaklar (14 Eylül 2024), Mevlid Kandili hangi ibadetler yapılır? Hz. Muhammed’in (sav) doğum yıl dönümü olarak kutlanan Mevlid Kandili tüm ülkede coşkuyla ihya ediliyor. Vatandaşlar bugünün anlam ve önemine binaen yapabileceği faziletli ibadetleri araştırıyor. Kadir gecesinden sonraki en hayırlı gecelerden biri olarak görülen ve alimler tarafından da görüş birliğine varılan bu düşünce kapsamında vatandaşlar affedilmek ve cennetle müjdelenmek için ellerini semaya açıyor. Dünyada afiyet huzur ve zenginlik isteyenler de fazileti bol olan ibadetleri yaparak Allah’tan dünyevi taleplerini istiyor. İşte bu gece yapabileceğiniz önemli ve anlamlı fazileti bol ibadetler…
MEVLİD KANDİLİ YAPILACAKLAR (14 EYLÜL 2024)
Yasemin.com’da derlenen bilgiye göre Mevlid Kandili’ne özel şu ibadetler yapılabilir:
1- Peygamber Efendimiz (SAV)'in doğumunda O'nu anmak için bol bol salavat çekilebilir.
2- Peygamber Efendimiz (SAV)'in şefaatine nail olabilmek ümidiyle Allah'a dua edilebilir.
3- Peygamber Efendimiz (SAV)'in ruhu için Yasin-i şerif okunup gönderilebilir.
4- Kandil günü oruçlu geçirilebilir.
5- Kaza ve nafile namazları eda edilebilir.
6- Yapılması faziletli olan ibadetlerden biri olan tesbih namazı kılınabilir.
MEVLİD KANDİLİ HANGİ İBADETLER YAPILIR?
islamveihsan.com tarafından paylaşılan bilgilere göre ise Mevlid Kandili şu ibadetler yapılabilir:
SAV’E SALAVAT GETİRMEK
Ayet-i kerîmede buyrulur:
“Şüphesiz ki Allâh ve melekleri, Peygamber’e çokça salât ederler. Ey müminler! Siz de O’na salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selâm verin!” (el-Ahzâb, 56)
Übey bin Kâb (r.a.)diyor ki:
“Hazret-i Peygamber Efendimiz’e:
«– Yâ Resûlallâh! Ben sana çok salavât-ı şerîfe getiriyorum. Acaba bunu ne kadar yapmam gerekir?» diye sordum.
«– Dilediğin kadar yap.» buyurdu.
«– Duâlarımın dörtte birini salavât-ı şerîfeye ayırsam uygun olur mu?» diye sordum.
«– Dilediğin kadarını ayır. Ama daha fazla yaparsan senin için hayırlı olur.» buyurdu.
«– Öyleyse duâmın yarısını salavât-ı şerîfeye ayırayım.» dedim.
«– Dilediğin kadar yap. Ama daha fazla yaparsan senin için hayırlı olur.» buyurdu.
Ben yine:
«– Şu hâlde üçte ikisi yeter mi?» diye sordum.
«– İstediğin kadar. Ama artırırsan senin için iyi olur.» buyurdu.
«– Öyleyse duâya ayırdığım zamanın hepsinde sana salavât-ı şerîfe getirsem nasıl olur?» deyince:
«– O takdirde Allâh bütün sıkıntılarını giderir ve günahlarını bağışlar.» buyurdu.” (Tirmizî, Kıyâmet, 23)