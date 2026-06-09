Mezuniyetten sonra iş bulmanın zor olduğu 7 bölüm. Kendini geliştirmeyen boşta kalıyor!
Öğrenci sayısı her geçen gün artsa da mezun olduktan sonra iş bulma olanağı zor olan üniversite bölümleri belli oldu.
Eğitim Danışmanı ve Sınav Uzmanı İsmail Koç, mezuniyetten sonra iş bulma güçlüğü yaşanan üniversite bölümlerini paylaştı.
Üniversitelerde öğrenci sayıları hızla tırmanırken, bazı popüler alanlarda mezuniyet sonrası istihdam kapıları da daralıyor. Sektörlerdeki yapısal dönüşümler, sınırlı kamu kadroları ve artan fakülte sayıları, diplomayı tek başına yetersiz kılıyor.
Özellikle yoğun mezun veren ve rekabetin zirve yaptığı bu alanlarda; yabancı dil, staj tecrübesi, portföy ve teknik uzmanlık gibi fark yaratan niteliklere sahip olmayan adayların iş bulma şansı her geçen gün zorlaşıyor.