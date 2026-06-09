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  4. Mezuniyetten sonra iş bulmanın zor olduğu 7 bölüm. Kendini geliştirmeyen boşta kalıyor!

Mezuniyetten sonra iş bulmanın zor olduğu 7 bölüm. Kendini geliştirmeyen boşta kalıyor!

Öğrenci sayısı her geçen gün artsa da mezun olduktan sonra iş bulma olanağı zor olan üniversite bölümleri belli oldu.

Mezuniyetten sonra iş bulmanın zor olduğu 7 bölüm. Kendini geliştirmeyen boşta kalıyor! - Sayfa 1

Eğitim Danışmanı ve Sınav Uzmanı İsmail Koç, mezuniyetten sonra iş bulma güçlüğü yaşanan üniversite bölümlerini paylaştı.

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Mezuniyetten sonra iş bulmanın zor olduğu 7 bölüm. Kendini geliştirmeyen boşta kalıyor! - Sayfa 2

Üniversitelerde öğrenci sayıları hızla tırmanırken, bazı popüler alanlarda mezuniyet sonrası istihdam kapıları da daralıyor. Sektörlerdeki yapısal dönüşümler, sınırlı kamu kadroları ve artan fakülte sayıları, diplomayı tek başına yetersiz kılıyor.

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Mezuniyetten sonra iş bulmanın zor olduğu 7 bölüm. Kendini geliştirmeyen boşta kalıyor! - Sayfa 3

Özellikle yoğun mezun veren ve rekabetin zirve yaptığı bu alanlarda; yabancı dil, staj tecrübesi, portföy ve teknik uzmanlık gibi fark yaratan niteliklere sahip olmayan adayların iş bulma şansı her geçen gün zorlaşıyor.

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Mezuniyetten sonra iş bulmanın zor olduğu 7 bölüm. Kendini geliştirmeyen boşta kalıyor! - Sayfa 4

MEZUNİYETTEN SONRA ZOR İŞ BULAN 7 BÖLÜM

Konuya ilişkin Eğitim Danışmanı Koç’un paylaştığı bölümler şunlar:

 

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