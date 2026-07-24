  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Mezunları çabucak iş buluyor! İşte dil ve konuşma terapisi bölümlerinde kontenjan durumu

Mezunları çabucak iş buluyor! İşte dil ve konuşma terapisi bölümlerinde kontenjan durumu

Sağlık sektörünün yükselen mesleklerinden biri olan Dil ve Konuşma Terapisi bölümünde 2026 yılı devlet ve vakıf üniversitesi kontenjanları belli oldu. Adaylar, tercih döneminde güncel kontenjanları yakından takip ediyor.

Mezunları çabucak iş buluyor! İşte dil ve konuşma terapisi bölümlerinde kontenjan durumu - Sayfa 1

Mezunlarına geniş istihdam olanakları sunan Dil ve Konuşma Terapisi bölümü, bu yıl da üniversite adaylarının ilgi odağında yer alıyor. ÖSYM tercih kılavuzunda yayımlanan verilere göre devlet ve vakıf üniversitelerinin 2026 kontenjanları netleşti.

1 | 40
Mezunları çabucak iş buluyor! İşte dil ve konuşma terapisi bölümlerinde kontenjan durumu - Sayfa 2

104810802 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) - SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - - 57 - 55

104190645 - GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) - SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - - 21 - 20

2 | 40
Mezunları çabucak iş buluyor! İşte dil ve konuşma terapisi bölümlerinde kontenjan durumu - Sayfa 3

209210069 - ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - (Burslu) - 8 - 8

101010997 - ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) - SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - - 67 - 65

3 | 40
Mezunları çabucak iş buluyor! İşte dil ve konuşma terapisi bölümlerinde kontenjan durumu - Sayfa 4

203110547 - İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - (Burslu) - 8 - 9

208810072 - LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) - SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - (Burslu) - 7 - 7

4 | 40