Mezunları çabucak iş buluyor! İşte dil ve konuşma terapisi bölümlerinde kontenjan durumu

Mezunlarına geniş istihdam olanakları sunan Dil ve Konuşma Terapisi bölümü, bu yıl da üniversite adaylarının ilgi odağında yer alıyor. ÖSYM tercih kılavuzunda yayımlanan verilere göre devlet ve vakıf üniversitelerinin 2026 kontenjanları netleşti.