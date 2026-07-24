Mezunları çabucak iş buluyor! İşte dil ve konuşma terapisi bölümlerinde kontenjan durumu
Sağlık sektörünün yükselen mesleklerinden biri olan Dil ve Konuşma Terapisi bölümünde 2026 yılı devlet ve vakıf üniversitesi kontenjanları belli oldu. Adaylar, tercih döneminde güncel kontenjanları yakından takip ediyor.
Mezunlarına geniş istihdam olanakları sunan Dil ve Konuşma Terapisi bölümü, bu yıl da üniversite adaylarının ilgi odağında yer alıyor. ÖSYM tercih kılavuzunda yayımlanan verilere göre devlet ve vakıf üniversitelerinin 2026 kontenjanları netleşti.
104810802 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) - SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - - 57 - 55
104190645 - GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) - SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - - 21 - 20
209210069 - ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - (Burslu) - 8 - 8
101010997 - ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) - SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - - 67 - 65