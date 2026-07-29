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  4. Mezunları hızlı iş bulan lisans bölümleri; Gençler artık bu bölümleri tercih ediyor.

Mezunları hızlı iş bulan lisans bölümleri; Gençler artık bu bölümleri tercih ediyor.

Üniversiteyi bitirdikten sonra hızlıca mesleğinin başına geçen ve maaş kazanmaya başlayan bölümleri YKS Rehberlik Danışmanı İdris Öztürk paylaştı.

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Mezunları hızlı iş bulan lisans bölümleri; Gençler artık bu bölümleri tercih ediyor. - Sayfa 1

Lisans mezunlarının mezuniyet sonrası istihdama katılma sürelerinde belirgin farklılıklar göze çarpıyor.

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Mezunları hızlı iş bulan lisans bölümleri; Gençler artık bu bölümleri tercih ediyor. - Sayfa 2

Açıklanan güncel verilere göre, bazı disiplinlerdeki mezunlar daha diplomasını almadan veya ilk birkaç ay içinde çalışma hayatına adım atabilirken, diğer birçok alanda ise işbaşı yapma süreci bir yıla yaklaşan bir zaman alabiliyor.

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Mezunları hızlı iş bulan lisans bölümleri; Gençler artık bu bölümleri tercih ediyor. - Sayfa 3

2 AYDA GÖREVİ BAŞINA GEÇEN VE PARA KAZANANLAR

İş imkanlarının hızı, doğrudan sektörlerin anlık iş gücü ihtiyacına göre şekilleniyor. YKS Rehberlik Danışmanı Öztürk’ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre hızlı iş bulan lisans bölümleri şöyle:

 

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Mezunları hızlı iş bulan lisans bölümleri; Gençler artık bu bölümleri tercih ediyor. - Sayfa 4

40.   Alman Dili ve Edebiyatı: 10.8 ay

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