Mezunları işsiz geziyor. İş bulma imkanı zor olan 15 meslek.
Türkiye’de 4 yıllık bölümü bitirse dahi iş bulma imkanı zor olan 15 meslek grubunu eğitim danışmanı sıraladı.
Üniversite mezuniyetinin ardından istihdam kapılarının kapalı olduğu alanlar dikkat çekiyor. Eğitim Danışmanı İsmail Koç’un derlediği verilere göre, bazı lisans programlarında diplomalar ne yazık ki iş bulmayı garantilemiyor.
Pazardaki aşırı yığılma ve sektörel daralmalar nedeniyle, ilgili fakültelerden mezun olan gençlerin büyük kısmı uzun süre işsizlikle mücadele ediyor.
Bu durum, kariyer planlamasında doğru tercih yapmanın önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.