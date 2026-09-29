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Mezunları işsiz geziyor. İş bulma imkanı zor olan 15 meslek.

Türkiye’de 4 yıllık bölümü bitirse dahi iş bulma imkanı zor olan 15 meslek grubunu eğitim danışmanı sıraladı.

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Mezunları işsiz geziyor. İş bulma imkanı zor olan 15 meslek. - Sayfa 1

Üniversite mezuniyetinin ardından istihdam kapılarının kapalı olduğu alanlar dikkat çekiyor. Eğitim Danışmanı İsmail Koç’un derlediği verilere göre, bazı lisans programlarında diplomalar ne yazık ki iş bulmayı garantilemiyor.

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Mezunları işsiz geziyor. İş bulma imkanı zor olan 15 meslek. - Sayfa 2

Pazardaki aşırı yığılma ve sektörel daralmalar nedeniyle, ilgili fakültelerden mezun olan gençlerin büyük kısmı uzun süre işsizlikle mücadele ediyor.

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Mezunları işsiz geziyor. İş bulma imkanı zor olan 15 meslek. - Sayfa 3

Bu durum, kariyer planlamasında doğru tercih yapmanın önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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Mezunları işsiz geziyor. İş bulma imkanı zor olan 15 meslek. - Sayfa 4

MEZUNLARI ZOR İŞ BULAN 15 BÖLÜM

İşte Türkiye’de mezuniyet sonrası iş bulmanın çeşitli nedenlerle zor olduğu bölümler:

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