Mezunlarını havada kapıyorlar... İşte diplomasını alanın hemen iş bulduğu 20 üniversite
İş bulma sitesi Kariyer.net’in 09 Temmuz 2025 yayına göre, mezunları iş sahipleri tarafından en çok tercih edilen 20 üniversite belirlendi. Endeks skoru esas alınarak hazırlanan listede, diplomasını alan adayların süratle istihdama katıldığı okullar dikkat çekti.
Üniversite tercihinde "mezuniyet sonrası iş bulma" kriteri her geçen gün daha belirleyici duruma geliyor. Kariyer.net datalarına dayanan güncel sıralama, işverenlerin en fazla ilgi gösterdiği üniversiteleri gün yüzüne çıkardı.
1 | 22