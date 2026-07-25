  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Mezunlarının iş bulma olasılığı en yüksek 15 üniversite; Tüm bölümleri kolay kolay boşta kalmıyor.

Mezunlarının iş bulma olasılığı en yüksek 15 üniversite; Tüm bölümleri kolay kolay boşta kalmıyor.

Yıllar süren eğitim döneminin ardından boşta kalmamak ve hızlıca istihdam edilmek isteyenlerin tercihleri başında mezunları hızlı iş bulan üniversiteler geliyor.

Mezunlarının iş bulma olasılığı en yüksek 15 üniversite; Tüm bölümleri kolay kolay boşta kalmıyor. - Sayfa 1

Üniversite tercihi yapacak adaylar için yalnızca taban puanları değil, mezuniyet sonrası istihdam oranları da belirleyici kriterler arasında yer alıyor.

1 | 19
Mezunlarının iş bulma olasılığı en yüksek 15 üniversite; Tüm bölümleri kolay kolay boşta kalmıyor. - Sayfa 2

İşverenlerin tercihleri, mezunların kariyer başarısı ve istihdam verileri dikkate alındığında bazı yükseköğretim kurumları, mezunlarını iş hayatına daha hızlı kazandırmalarıyla öne çıkıyor.

2 | 19
Mezunlarının iş bulma olasılığı en yüksek 15 üniversite; Tüm bölümleri kolay kolay boşta kalmıyor. - Sayfa 3

Eğitim sürecinin ardından uzun süre iş aramak istemeyen adaylar, sektörle güçlü bağlara sahip ve mezunlarının işe yerleşme oranı yüksek üniversitelere yönelerek kariyerlerine daha sağlam bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

3 | 19
Mezunlarının iş bulma olasılığı en yüksek 15 üniversite; Tüm bölümleri kolay kolay boşta kalmıyor. - Sayfa 4

MEZUNLARI KOLAY İŞ BULAN 15 ÜNİVERSİTE

İnternetteki birçok kaynak ve kariyer.net’te yer alan bilgiye göre işverenlerin genellikle tercih ettiği kişilerin mezuniyetleri şu üniversiteler:

4 | 19