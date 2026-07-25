Mezunlarının iş bulma olasılığı en yüksek 15 üniversite; Tüm bölümleri kolay kolay boşta kalmıyor.
Yıllar süren eğitim döneminin ardından boşta kalmamak ve hızlıca istihdam edilmek isteyenlerin tercihleri başında mezunları hızlı iş bulan üniversiteler geliyor.
Üniversite tercihi yapacak adaylar için yalnızca taban puanları değil, mezuniyet sonrası istihdam oranları da belirleyici kriterler arasında yer alıyor.
İşverenlerin tercihleri, mezunların kariyer başarısı ve istihdam verileri dikkate alındığında bazı yükseköğretim kurumları, mezunlarını iş hayatına daha hızlı kazandırmalarıyla öne çıkıyor.
Eğitim sürecinin ardından uzun süre iş aramak istemeyen adaylar, sektörle güçlü bağlara sahip ve mezunlarının işe yerleşme oranı yüksek üniversitelere yönelerek kariyerlerine daha sağlam bir başlangıç yapmayı hedefliyor.